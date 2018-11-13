Виноват мороз. В НАТО сообщили о проблемах с техникой на учениях в Норвегии

Как отметил Йенс Столтенберг, проблемным вопросом стало и снабжение участников учений тёплой одеждой.

Выступая на промышленном форуме в Берлине, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подвёл некоторые итоги прошедших в Норвегии учений альянса Trident Juncture — 2018. Среди них генсек резюмировал проблемы с техникой, которые возникали из-за низких температур. По словам представителя альянса, трудности возникли и в снабжении техники запчастями, из-за чего некоторые их них пришлось печатать на 3D-принтерах.

— Так мы начали использовать 3D-принтинг для изготовления запасных частей. Они могут поставляться незамедлительно, избегая необходимости ожидания того, пока их доставят из отдалённого склада, — заявил он на промышленном форуме НАТО в Берлине.

Как ранее сообщал Лайф, не только техника НАТО пострадала от холодов. Бойцы разных стран, привлечённые к учениям, жаловались на выданное им обмундирование. В частности, у военнослужащих Словении оказалась недостаточно тёплая обувь, которая к тому же всё время намокала. А для военных Нидерландов командование и вовсе не стало закупать зимние комплекты одежды, из-за чего бойцам пришлось покупать тёплое обмундирование за собственный счёт. Температура во время учений колебалась в диапазоне от -23 до +7 градусов.

Отметим, прошедшие учения НАТО стали крупнейшими со времён холодной войны. В них приняли участие 50 тысяч военнослужащих из 31 страны, а также 10 тысяч сухопутных транспортных средств, 250 самолётов и 65 судов.