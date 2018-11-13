Разработчики рассказали о превосходстве Су-57 над зарубежными истребителями

Отмечается, что главные отличия Су-57 получит после начала серийного производства двигателей второго этапа.

Генеральный конструктор-директор ОКБ им. А.М. Люльки Евгений Марчуков заявил, что новый двигатель для Су-57 значительно расширит возможности истребителя и превратит его в машину поколения 5+. Как сообщает телеканал "Звезда", именно этому поколению двигатель соответствует по удельной тяге, удельному расходу и удельному весу.

Марчуков отметил также, что по удельной тяге двигатель превосходит все зарубежные аналоги, является совершенно новым изделием и не имеет ничего общего с двигателем истребителя Су-35. Ранее сообщалось, что двигатель второго этапа создаётся в тех же габаритах, что и АЛ-41Ф1, который устанавливается на Су-57 серийно в данный момент. Разработчики силовой установки отмечают, что больших доработок конструкции самолёта при внедрении нового двигателя не потребуется. Первый полёт с новым двигателем в режиме тестирования Су-57 совершил в 2017 году.