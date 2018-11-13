Минобороны РФ могут дать новые полномочия

Согласно документу с поправками, войска РХБЗ совместно с ФСБ будут решать задачи по установлению преднамеренного заражения инфекциями людей, животных или растений.

Министерство обороны России в скором времени может получить дополнительные функции и совместно с ФСБ осуществлять расследование причин вспышек инфекционного заболевания людей, животных и сельскохозяйственных растений в России и контроль за ними. Соответствующий проект указа президента РФ, разрабатываемый специалистами военного ведомства, был размещён на портале нормативных правовых актов.

— Решение указанной задачи будет осуществляться Управлением начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации, — говорится в пояснении к документу.

Отметим, поводом для внесения подобных изменений в Положение о Министерстве обороны Российской Федерации стало то, что за вспышкой африканской чумы, конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России могли стоять специалисты американского центра Лугара в Грузии. В частности, по данным российских военных, в телах павших от инфекции животных были обнаружены штаммы вируса африканской чумы, идентичные штамму Грузия-2007.

Кроме того, как сообщал Лайф, Минобороны России заподозрило центр Лугара также в гибели 73 граждан Грузии из-за опытов.