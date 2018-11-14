США намерены разместить лазерное оружие в космосе

Новое оружие, как отмечают американские военные, будет гораздо эффективнее уже существующего.

Заместитель министра обороны США Майкл Гриффин заявил о том, что уже через несколько лет Соединенные Штаты могут получить в своё распоряжение абсолютно новые типы лазерного оружия, которые будут предназначены для контроля космического пространства, сообщает ТАСС. Гриффин отметил также, что новые системы могут быть интегрированы в систему противоракетной обороны нового типа.

Кроме того, замминистра обороны заявил, что на создание таких систем США требуется в три-четыре раза больше финансовых средств, чем выделяется в настоящее время. При этом Гриффин отметил, что пока Пентагон не рассматривает размещение в космосе ракет-перехватчиков для гиперзвукового оружия, созданного в России и КНР. Подробнее о способах нейтрализации системы противоракетной обороны США можно прочитать в нашем материале "Калибр"-спецназ. Как Россия может нейтрализовать систему ПРО США"