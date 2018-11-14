Стало известно, как нейтрализовать ракетно-ядерный потенциал США

Эксперты полагают, что ставка в этом процессе должна быть сделана на мобильные комплексы.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что для нейтрализации ракет средней дальности, которые могут появиться в Европе после выхода США из ДРСМД, потребуется наращивать и развивать мобильные комплексы из состава сил ядерного сдерживания. Как отмечает "Военно-промышленный курьер", против мобильных ядерных ракетных комплексов применение таких ракет будет малоэффективным.

Кроме предложенных мер Сивков считает необходимым разработать и вернуть на боевое дежурство боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК) с баллистическими ракетами. Эксперт отмечает, что систему управления целесообразно нарастить до состояния своеобразного мобильного "Периметра" — механизма, способного в автономном режиме реагировать на ракетно-ядерное нападение.

Ранее стало известно, что Пентагон намерен разместить на орбите компоненты лазерного оружия повышенной эффективности. Согласно заявлениям замминистра обороны США, на такие шаги США идут для реагирования на разработку гиперзвукового оружия в России и КНР.

Подробно прочитать об особенностях ответно-встречного ядерного удара и нейтрализации системы противоракетной обороны США в Европе можно в наших материалах "Только пыль останется. Как Россия ответит на ядерный удар" и "Калибр"-спецназ. Как Россия может нейтрализовать систему ПРО США.