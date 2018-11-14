В ХАМАС отставку главы Минобороны Израиля расценили как победу сектора Газа

По словам представителя радикалов, произошедшее свидетельствует о неспособности Тель-Авива противостоять палестинскому сопротивлению.

В палестинском радикальном движении ХАМАС назвали политической победой сообщения об отставке главы Минобороны Израиля Авигдора Либермана. Как уточнил представитель движения, эта отставка является признанием со стороны Израиля своего поражения.

— Это политическая победа сектора Газа, — цитирует портал Daily Sabah представителя ХАМАС.

Как сообщал Лайф, ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку. По его словам, поводом для такого решения стало несогласие с руководством страны прекратить боевые действия против палестинских боевиков в секторе Газа.

Напомним, 12 ноября боевики из палестинских радикальных организаций запустили около 370 ракет из сектора Газа по территории Израиля. Около 100 из них были сбиты системой ПВО "Железный купол". Израиль ответил на эти обстрелы авиаударами по сектору Газа.