Поворот к победе: как армия Сирии и ВКС освобождали Алеппо

15 ноября 2016 года началась одна из самых знаковых и сложных операций в истории войны с мировым терроризмом. Несколько тысяч солдат при поддержке ВКС приступили к штурму "северной столицы" — сирийского города Алеппо, находившегося в руках боевиков четыре года. Лайф разбирался, как удалось спасти жителей древнего города и уничтожить всех боевиков.

Без шанса на спасение

Подготовка к штурму Алеппо, который за время оккупации боевики разной принадлежности и расцветок смогли превратить в крепость с элементами лабиринта, первоначально была под угрозой срыва: точные данные о численности боевиков отсутствовали, схема оборонительных рубежей вокруг города и внутри городских кварталов была практически неизвестна. С самого начала стало ясно, что без информации ни регулярная армия, ни сирийский аналог спецназа ГРУ — подразделение "Силы тигра" под командованием легендарного генерала Хасана Сухейля не справятся с поставленной задачей. За время четырёхлетней оккупации города улицы, коммуникации — всё, что было внутри, сильно изменилось: разведка боем или попытка задавить противника числом были бы обречены на провал. На помощь сирийским военным пришли российские специалисты в области разведки: пока вокруг самого города сжималось кольцо окружения, над крышами домов круглые сутки летали беспилотники и составлялась уникальная электронная карта, на базе которой позднее и начали разрабатывать план штурма.

Значительный вклад в боевую выучку личного состава сирийской армии, измотанной и без того интенсивными боями на других участках фронта, внесли российские военные советники: даже из неподготовленного к бою солдата удавалось за несколько недель слепить человека, способного занять определённую точку при боях в городе и закрепить на ней своё подразделение. Подготовка и отстрел боевиков с насиженных позиций первые пару недель не приносили серьёзного результата. Позднее выяснилась и причина: при сканировании коммуникаций было установлено, что прямо к передовой от пунктов боепитания были прорыты подземные тоннели, для создания которых использовали как строительную технику, так и гражданских, которым угрожали расстрелом за отказ подчиниться.

Прорыв в глубину

К моменту начала штурма Алеппо российская группировка ВКС, размещённая на сирийском аэродроме Хмеймим, уже имела достаточный опыт применения высокоточных боеприпасов для рассечения боевиков внутри городской застройки. Только за 2015 год применением авиабомб КАБ-500С дважды завершались сходки боевиков — в первый раз под руинами здания похоронили двести человек, второй раз добычей российских лётчиков-снайперов помимо рядовых стали два полевых командира. Наведением авиации на цель занимались бойцы Сил специальных операций, участие которых в битве за Алеппо не особо афишировали.

Именно благодаря бойцам ССО, работавшим в глубоком тылу противника, удалось не только снизить численность боевиков на определённых участках фронта и ослабить сопротивление, но и снабдить сирийских военных схемами минирования основных подходов — это, по признаниям военных, прошедших сирийскую войну, вообще уникальная операция, которую никто в новейшей истории локальных вооружённых конфликтов так и не повторил. Подходы к Алеппо разминировали несколько недель: боевики, среди которых были и "умеренные" и радикальные, сдаваться не планировали — каждая попытка очистить от взрывных устройств и противотанковых мин заканчивалась ожесточённой перестрелкой. В отдельных случаях для спасения немногочисленных групп разминирования приходилось устраивать артиллерийские налёты: только так обнаглевших боевиков удавалось отсечь от передовых отрядов сирийской армии.

Стратегия и тактика

Наземной операции сирийской армии предшествовала беспрецедентная по своим масштабам кампания по вбросу дезинформации со стороны западных СМИ. Однако "второго Афганистана", который зарубежные информагентства обещали сразу после переброски российских войск в Сирию, так и не случилось. Штурм Алеппо в этом отношении стал одним из определяющих этапов войны, поскольку с удара российских военных и началось наступление сирийских войск. Первую скрипку в штурме Алеппо сыграл экипаж фрегата "Адмирал Григорович": начало операции "Заря победы" было положено с помощью крылатых ракет "Калибр", которыми сторожевик отстрелялся по складам боевиков в пригороде прямо из акватории Средиземного моря. Кроме ракет "Калибр" впервые российскими военными были применены крылатые ракеты "Оникс" — этот случай вообще в последствии впишут во многие методички военных вузов, поскольку российские ракетчики смогли уничтожить объекты боевиков в ходе применения комплексов "Бастион", главная задача которых — уничтожение авианосцев.

Всего за год боевой работы в Сирии самолёты истребительной, штурмовой и дальней авиации совершили более 30 тыс. боевых вылетов, и операция по подготовке штурма Алеппо в этом отношении стала одной из самых сложных: с момента замыкания котла, в которым удалось запереть несколько тысяч боевиков, в воздушном пространстве над зоной боевых действий всегда находилось не менее 5–7 бортов. Активное участие в подготовке штурма Алеппо наземными силами приняли истребители палубной авиации ВМФ России: всего, по данным Минобороны, за два месяца боевой работы истребители МиГ-29К/КУБ, тяжёлые Су-33 и боевые вертолёты совершили не менее 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более тысячи объектов террористов. Уже на следующий день после обработки позиций боевиков — 16 ноября 2016 года началось продвижение сирийской армии вглубь жилых районов города.

Километры крови

Западная часть Алеппо, равно как север и северо-запад, перешла под контроль правительственных войск относительно быстро, однако на юго-востоке города развернулось настоящее сражение, участие в котором, кажется, приняли все возможные стороны. Наиболее полно состав штурмующих Алеппо был представлен в докладе генерала Романчука, который во время освобождения города работал в должности главного военного советника при штабе Сирийской арабской армии. На нескольких километрах фронта в ходе боёв за комплекс военных училищ на юго-западе Алеппо уместился сирийский спецназ, республиканская гвардия, бойцы ливанской "Хезболлы", иранские специалисты из Корпуса стражей исламской революции, народное ополчение, полицейский спецназ и многие другие. Относительно небольшая численность и разношёрстность отрядов не помешали сирийской армии сначала разбить город на несколько секторов, а затем и разделить отряды боевиков на несколько крупных формирований.

Последним гвоздём в крышке гроба боевиков, занимавших Алеппо четыре года, стал захват района Эль-Кадисия в восточной части города: после того, как сирийские спецназ и армия заняли эту часть города, группировка боевиков в восточном Алеппо раскололась надвое и добить последние остатки террористов оказалось делом техники. Кстати, с техникой сирийские военные научились управляться буквально за пару месяцев: даже массивные танки, принимавшие участие в боевых действиях не только днём, но и ночью, порхали по узким улочкам в глубине города словно гоночные грузовики.

Российские военные не остались без работы в ходе освобождения Алеппо от боевиков, хоть и не принимали активного участия в боевых действиях на передовой. Не считая специалистов Сил специальных операций и личного состава ВКС, участие в освобождении Алеппо приняли сотни военных — от уникальных специалистов в области обеспечения связи до службы разминирования и военной полиции, осуществлявшей охрану порядка на освобождённых территориях. Успех российской армии, обеспечившей правительственным войскам САР возможность штурма Алеппо, был замечен и на западе — на примере боевых действий России слушателям военной академии Вест-Пойнт в США даже был прочитан курс лекций, в содержании которых раскрывались методы и результаты уничтожения террористов в условиях плотной городской застройки.

Реальный результат, не привязанный к боевой эффективности, значительно ценнее: к мирной жизни удалось вернуть огромный древний город, настоящую колыбель древней культуры. Даже спустя три года, что Россия проводит войсковую операцию в Сирии, штурм Алеппо по-прежнему считается одной из самых сложных операций как в военном, так и в гуманитарном смысле.