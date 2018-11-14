Шойгу наградил орденом Дружбы министра обороны Кубы

Награждение иностранного министра прошло в рамках визита кубинской военной делегации в Москву.

Министр Революционных вооружённых сил Кубы генерал армейского корпуса Леопольдо Синта Фриас был удостоен ордена Дружбы РФ во время своего визита в Москву. Наградил кубинского коллегу глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

— Хотел бы начать нашу встречу с торжественного момента. В знак высокой оценки вашего вклада в развитие отношений между Россией и Кубой с удовольствием хочу вручить вам орден Дружбы и пожелать дальнейших успехов в вашей ответственной деятельности, — заявил во время награждения министр обороны РФ.

В свою очередь, глава военного ведомства Кубы сообщил, что испытывает в связи с этим "глубочайшую благодарность" и подчеркнул, что орден является доказательством тесных связей, объединяющих два государства.

— Получив орден Дружбы, я обязываюсь носить его с высокой честью. Можете быть уверены, что в моём лице и в кубинском народе Россия всегда найдёт верного и достойного друга, — добавил Леопольдо Синта Фриас.