Армия России получила почти 200 новых танков в 2018 году

По данным Минобороны РФ, в общей сложности в войска было передано около четырёх тысяч единиц бронетехники и других боевых машин.

За текущий год в российские войска поступило более 180 танков, около 300 БМП и 250 БТР. Все единицы бронетехники являются абсолютно новыми или модернизированными моделями. А с учётом этого числа в общей сложности число новой техники в армии России было передано в количестве четырёх тысяч единиц. Такие данные привёл начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко.

— В 2018 году в Вооружённые силы России отправлено около 4 тысяч единиц бронетанкового вооружения и техники (БТВТ), в том числе автомобильной, введено в эксплуатацию — более 3 тысяч единиц. Доля современных БТВТ всего в войсках увеличилась с 29% в прошлом году до 31% в этом, автомобильной техники — с 54% до 59%, — сообщил журналистам представитель военного ведомства.

Как уточнил генерал-лейтенант Александр Шевченко, по сравнению с прошлым годом доля современных образцов вооружений и техники в частях постоянной готовности увеличилась с 46% до 59%.