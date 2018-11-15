Разработчики показали испытания Су-57 на малозаметность

ЭПР — эффективную площадь рассеяния истребителя — замеряли в уникальной безэховой камере.

Испытания истребителя пятого поколения Су-57 проходили в самой большой в России безэховой камере, где носовая часть самолёта облучалась электромагнитными волнами. В ней разработчики проверяли специальное покрытие, которое было нанесено только на фонарь кабины, внутри которой был установлен манекен. Как сообщает телеканал "Звезда", такие испытания позволяют определить, достаточно ли маскировочных слоёв нанесено на стекло или необходимо их добавить. Отмечается, что спецпокрытие наносится не на все детали планера Су-57.

Академик РАН, научный руководитель программы по разработке спецхарактеристик Су-57 Андрей Лагарьков отметил, что от создания корпуса из поглощающих радиолокационное излучение элементов отказались в угоду прочности планера. Лагарьков отметил, что по такому пути пошли американские конструкторы при создании бомбардировщика B-2. Отмечается, что из-за формы планера и применения специальных материалов подобные летательные аппараты имеют слабые лётные характеристики: в результате работ получился самолёт с весьма ограниченной манёвренностью и внутренними объёмами, что сокращает спектр применяемого им вооружения.

Ранее разработчики истребителя рассказали об уникальном "зрении" истребителя и заявили, что благодаря двигателям второго этапа самолёт будет превосходить по своим характеристикам все существующие зарубежные машины.