В ДНР предотвратили 19 терактов накануне выборов главы республики

В Донецкой Народной Республике в период с 5 по 12 ноября было предотвращено не менее 19 террористических актов. Именно столько закладок со взрывчатыми веществами обнаружили и обезвредили местные спецслужбы в преддверии выборов главы республики. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР.
По данным местных силовиков, готовили будущие теракты украинские диверсанты.
Как сообщал Лайф, 11 ноября в обеих народных республиках Донбасса прошли выборы. Победу одержали Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Киев заявил, что не признаёт итогов голосования, нелегитимным его считают в Евросоюзе и США.
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