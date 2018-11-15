В ДНР предотвратили 19 терактов накануне выборов главы республики

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В ДНР предотвратили 19 терактов накануне выборов главы республики

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По данным местных силовых ведомств, за подготовкой взрывов стояли украинские власти.

В Донецкой Народной Республике в период с 5 по 12 ноября было предотвращено не менее 19 террористических актов. Именно столько закладок со взрывчатыми веществами обнаружили и обезвредили местные спецслужбы в преддверии выборов главы республики. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР.

<p>Обнаруженное взрывчатое вещество. Фото: ©телеграм канал War Gonzo</p>

По данным местных силовиков, готовили будущие теракты украинские диверсанты.

Как сообщал Лайф, 11 ноября в обеих народных республиках Донбасса прошли выборы. Победу одержали Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Киев заявил, что не признаёт итогов голосования, нелегитимным его считают в Евросоюзе и США.

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