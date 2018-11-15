Раз другим не нужно. Великобритания закупит 17 новых истребителей F-35

Машины в версии F-35B, скорее всего, войдут в состав нового авианесущего корабля Королевских ВМС.

Минобороны Великобритании закупит ещё 17 истребителей F-35B, которые примут на вооружение в 2022 году. Военное ведомство страны отмечает, что 17 новых машин также будут размещены на базе Королевских ВВС "Мархэм" в дополнение к ранее закупленным машинам этого типа. Всего ВВС страны планируют закупить не менее 138 истребителей в этой модификации.

Минобороны Великобритании подчёркивает, что именно Королевские ВВС являются крупнейшим оператором F-35 за пределами США, а 15 процентов деталей, используемых в конструкции истребителя, производят британские компании. Наращивание закупок истребителей пятого поколения происходит на фоне сокращения у других членов НАТО. Ранее Лайф сообщал, что план закупки истребителей F-35 на 50 процентов сократило Минобороны Италии, а истребители для турецких ВВС, за которые американским компаниям уже перечислили $800 млн, США могут оставить у себя.

Версия F-35 с литерой "В" изначально проектировалась для нужд Корпуса морской пехоты США — рода войск, располагающего собственными ресурсами для проведения операций без поддержки значительных сил. Кроме размещения на универсальных десантных кораблях ВМС и КМП США, самолёты этого типа могут базироваться на британских авианосцах типа Queen Elizbath и итальянских авианесущих кораблях типа Cavour.