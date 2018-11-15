Автомат Калашникова включили в список самого смертоносного оружия

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Автомат Калашникова включили в список самого смертоносного оружия

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Американские эксперты составили профильный рейтинг самых смертоносных автоматических винтовок, не забыв про главного фаворита.

Американский журнал National Interest составил список самых смертоносных автоматических винтовок на планете, куда кроме американской M27 и М4, британской SA80A2, французской FAMAS и немецкой H&K416 вошёл автомат Калашникова АК-74М. Авторы рейтинга самых смертоносных винтовок, созданных человечеством, отмечают, что, несмотря на почтенный возраст, АК-74М претерпел ряд изменений и был неоднократно модифицирован. Это, по мнению американских экспертов, позволяет ему по-прежнему оставаться в строю.

Такие винтовки, как немецкая G-36, бельгийский FN FAL, F-2000 и другие образцы европейской школы проектирования стрелкового оружия в рейтинг не попали. С одним из образцов оружия, представленного в списке, связан громкий скандал — ранее Лайф писал, что немецкие военные остались без новейших винтовок. В ходе проведения внезапной проверки качества винтовок H&K416 выяснилось, что оружие непригодно для использования армией и нуждается в доведении до стандартов НАТО.

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