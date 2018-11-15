Украинских военных задержали за торговлю взрывчаткой из Донбасса

По данным СБУ, военнослужащие продавали взрывчатые вещества местным жителям, включая представителей криминалитета.

В Житомирской области Украины прошло задержание военнослужащих одной из воинских частей. Как установили следователи, военные организовали канал поставок взрывчатых веществ и боеприпасов из зоны конфликта в Донбассе и продавали местным жителям. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

— Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащие одной из частей региона наладили реализацию тротила, пластита и средств детонации, завезённых, в частности, из района проведения операции объединённых сил, — сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Как говорится в сообщении, двух подозреваемых взяли с поличным в Житомире во время очередной попытки продать почти два с половиной килограмма пластита, две тротиловые шашки и средства детонации к ним. За свой "товар" злоумышленники рассчитывали получить 33 тысячи гривен (около 1,2 тысячи долларов. — Прим.ред.).