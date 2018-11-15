В Рособоронэкспорте рассказали о преимуществах С-400 над иностранными ЗРК

Озвученные компанией сравнительные характеристики зенитных ракетных комплексов ранее официально не публиковались.

Новейший зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" превосходит аналогичные системы иностранного производства по дальности поражения вдвое. А по времени развёртывания комплексов — втрое. В частности, "Триумф" способен начать перехват целей уже через пять минут после получения соответствующей команды. Такие данные представили специалисты "Рособоронэкспорта".

— С-400 "Триумф" — уникальная система. Она обладает неоспоримыми преимуществами перед любыми конкурентами. По максимальной дальности поражения цели (380 километров) С-400 превосходит аналоги практически вдвое. Ближайший показатель конкурентной ЗРС — 200 километров, остальные отстают от российской системы в разы, — сообщили в компании.

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на разведывательное сообщество США сообщили, что более 13 стран заинтересованы в покупке российских систем ПВО С-400. Как сообщал Лайф, ранее стало известно, что Россия поставит Вооружённым силам Индии пять комплектов С-400 до 2023 года.