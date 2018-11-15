Около 20 человек погибли в Сирии в результате авиаударов коалиции США

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Около 20 человек погибли в Сирии в результате авиаударов коалиции США

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Фото: © РИА "Новости"/Михаил Воскресенский

По меньшей мере 17 мирных жителей Сирии стали жертвами бомбардировки самолётов международной коалиции во главе с США. Авиаудар был нанесён по деревне Бу-Бадран в провинции Дейр-эз-Зор. Такие данные приводит SANA со ссылкой на местные источники.

Отметим, за последние дни это далеко не первый авиаудар американской коалиции. Как ранее сообщал Лайф, в результате бомбардировки сирийского города Хаджин 10 ноября погибло по меньшей мере 26 человек. 11 ноября в результате авиаудара по этому же населённому пункту погибли ещё четыре мирных жителя.

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