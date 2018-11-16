В России начались испытания противоперегрузочных костюмов для лётчиков Су-57

Параллельно был разработан обновлённый комплекс средств спасения летчиков, включая новое катапультное кресло.

Пилоты российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 проводят испытания новых противоперегрузочных костюмов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Высотно-компенсирующий костюм для пилотов выглядит как цельный комбинезон с перчатками и носками. Во время перегрузок костюм автоматически начинает обжимать конечности и живот лётчика, чтобы предотвратить отток крови из мозга, что в свою очередь предотвращает возможность потери сознания у пилота.

В настоящий момент идёт завершающая стадия испытаний пяти подобных комплектов костюмов. В случае успешного завершения всех тестов, костюмы поступят в серийное производство.

Отметим, российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 был разработан в ОКБ Сухого. Боевая машина создавалась с применением технологий малозаметности. Су-57 предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки и т.д.