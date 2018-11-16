Минобороны РФ призвало США прекратить оккупацию зоны у сирийского Эт-Танфа

На территории контролируемой американскими военными находятся военная база и крупный лагерь беженцев "Рукбан".

Сирийские беженцы, находящиеся в лагере "Рукбан", не могут его покинуть и вернуться в свои дома прежде всего из-за того, что территорию вокруг сирийского Эт-Танфа, где находится лагерь, оккупировали военные США. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании российского и сирийского штабов по возвращению беженцев.

Также он отметил, что Россия призывает США немедленно прекратить оккупацию данной зоны. Соответствующие обращения были направлены и в ООН, и "всему мировому сообществу".

— Организация Объединённых Наций, да и всё мировое сообщество в сложившейся обстановке должны немедленно инициировать этот процесс и раз и на всегда поставить точку в решении этого вопроса. Соединённые Штаты должны немедленно прекратить незаконную оккупацию 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа, являющейся суверенной территорией Сирийской Арабской Республики, — сказал Мизинцев.

Представитель военного ведомства РФ подчеркнул, что уход американских военных автоматически приведёт к разрешению самой проблемы "Рукбана".

Как сообщал Лайф, ранее сирийские власти неоднократно призвали США покинуть свою территорию, а мировое сообщество — повлиять на уход американских военных. Прежде всего из-за того, что в оккупированной США зоне действуют террористы из различных группировок. Кроме того, на территории у Эт-Танфа есть лагерь для беженцев "Рукбан", где наблюдается гуманитарная катастрофа. По данным Минобороны РФ, кризис в лагере искусственно поддерживается США для сохранения постоянного источника рекрутов из числа беженцев в подконтрольные США формирования боевиков.