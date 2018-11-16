Первый дивизион арктических ЗРК "Тор" поступит на вооружение Северного флота

Уже в течение ближайшей недели первый дивизион арктических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2ДТ" встанет на вооружение Северного флота ВМФ России. Как уточнили в российском военном ведомстве, торжественная передача комплексов состоится на территории 726-го учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске Краснодарского края.
— 19.11.2018–25.11.2018 — поступление первых арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" на вооружение Северного флота, — сообщается на сайте Минобороны РФ.
Отметим, "Тор-М2ДТ" является доработанным арктическим вариантом зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". ЗРК установлен на двухзвенные гусеничные транспортёры ДТ-30М, которые способны преодолевать труднопроходимые участки дороги, рвы и плавать. И при этом остаются работоспособны даже при морозе до 50 градусов. При этом боевое развёртывание ЗРК проходит за считаные минуты.
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