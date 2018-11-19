Минобороны России определилось с выбором сверхскоростного вертолёта

От схемы размещения двух несущих винтов российские военные всё-таки решили отказаться.

Минобороны России остановило свой выбор на одноосной схеме машины, созданием которой занимается конструкторское бюро имени Миля, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что речь идёт о машине, способной развивать скорость в 400 километров в час.

Ранее сообщалось, что проект перспективного сверхскоростного вертолёта, который создаёт Конструкторское бюро им. Камова, значительно отличается от вертолётов, построенных по классической схеме.

Главной особенностью машины стали небольшие крылья, которые вместе с переработанной силовой установкой могут позволить разогнать машину до 700 километров в час.