"Посейдон" и "Авангард" назвали самым смертельным оружием

Эксперты отмечают, что аналогичного оружия как по мощности, так и по качеству у стран НАТО нет.

Экс-глава объединённого командования Вооружённых сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что новейшие образцы российского вооружения "ужасающи" и могут нанести тяжёлый ущерб западным странам. Как отмечает Times, бывший командующий объединёнными силами отметил, что российские военные изучили потенциал США и НАТО, после чего создали уникальные образцы вооружений, такие как комплексы "Авангард" и "Посейдон", способные нейтрализовать систему безопасности любого государства.

Особую опасность, по словам Бэрронса, для США и НАТО представляют гиперзвуковые ракеты, которые могут достичь территории потенциального противника всего за несколько минут. Ранее Лайф писал, что российские эксперты назвали несколько способов нейтрализации ракетно-ядерного потенциала США в Европе.