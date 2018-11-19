Климкин анонсировал новые поставки вооружений на Украину из США

Глава украинского внешнеполитического ведомства не стал раскрывать подробностей переговоров с американскими властями.

На Украину в ближайшем будущем могут быть поставлены новые виды летального оружия из США, между странами ведутся переговоры по этому вопросу. По данным портала Defence News, соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Павел Климкин на форуме по международной безопасности в Галифаксе.

Дипломат не стал рассказывать подробностей готовящейся сделки, лишь отметил, что сам факт поставки негативно скажется на психологическом состоянии ополчения Донбасса. В качестве примера он сообщил, что после поставки на Украину американских противотанковых комплексов Javelin, якобы вооружённые силы обеих народных республик были вынуждены отвести бронетехнику вглубь своих территорий.

Также Павел Климкин заявил, что наращивание сил в Азовском море является приоритетным вопросом для украинской армии.

Напомним, как сообщал Лайф, ещё в начале сентября спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер говорил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность новых поставок летального вооружения на Украину. Кроме того, ранее стало известно о том, что Украина намерена приобрести у США комплексы ПВО.