СМИ: Запад обеспокоен возможным появлением российских военных баз на Кубе

Отмечается, что подробного плана реагирования на такие действия у большинства стран НАТО не существует.

Вероятное появление на Кубе сети разведывательных станций, способных собирать данные об электронных системах стран США и военной технике союзников, всерьёз беспокоит американских военных и политическое руководство, пишет британская газета Daily Star.

Отмечается, что радиоэлектронный центр в Лурдесе, который закрылся 16 лет назад, представляет реальную угрозу безопасности США и может спровоцировать рост напряжённости между странами.

Учёные из Джеймстаунского фонда, США, отмечают, что размещением станции слежения дело не ограничится и Россия, следуя примеру СССР, может разместить на Кубе дополнительные силы и средства, включая боевые корабли и другую военную технику. Своё сообщение исследователи не подкрепили доказательствами, всего лишь сославшись на контакты официальных представителей России и Кубы в Москве.