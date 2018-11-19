Мантуров: Для завершения ремонта "Адмирала Кузнецова" могут приобрести новый док

По словам министра промышленности и торговли, прежний затонувший док будут обязательно поднимать со дна.

Для завершения ремонтных работ на авианосце "Адмирал Кузнецов" рассматриваются два варианта — покупка нового плавучего дока или использование действующих доков. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Антиконтрафакт-2018".

— У нас есть ряд вариантов, как решить задачу, — либо сделать конструкцию по сухому доку на 10-м судостроительном заводе, что находится практически через залив (в Мурманской области. — Прим. ред.), либо рассматривается вопрос по приобретению готового дока. Но у нас есть ещё резервный вариант по использованию сухого дока на Севастопольском заводе, — приводит слова министра ТАСС.

Также Денис Мантуров сообщил, что затонувший в Мурманске плавучий док ПД-50 обязательно будет поднят со дна.

— Будет точно подниматься, иначе будет, во-первых, нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го судостроительного завода. Другой вопрос — как, каким способом, в какой период. Сейчас работает водолазная бригада, которая будет вырезать кусок металла, чтобы определить усталость металла, — сообщил журналистам Мантуров.

Напомним, плавучий док затонул 30 октября при выходе из него тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". При ЧП один человек пропал без вести, ещё один скончался от полученных травм, трое пострадали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Подробнее об аварии — в материале Лайфа.