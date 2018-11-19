Минобороны России показало кадры полётов Су-57 в Сирии

Полёты машин проходили в рамках испытаний для подтверждения заявленных производителем характеристик.

Минобороны России опубликовало кадры полётов Су-57 в Сирии. Отмечается, что в ходе полётов были на практике проверены лётно-технические характеристики самолёта, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов.

В военном ведомстве отмечают, что в рамках испытаний в зоне боевых действий экипажи Су-57 выполнили более десяти полётов в Сирии. Кроме проверки боевых информационных систем в ходе испытаний Су-57 впервые применил крылатую ракету Х-59МК2, дальность пуска которой составляет не менее 300 километров. Ранее Лайф писал, что разработчики показали испытания Су-57 на малозаметность, а также рассказали о преимуществах машины перед другими истребителями пятого поколения.