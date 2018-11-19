КНДР может убить миллионы жителей Южной Кореи новым оружием

Американские эксперты считают, что угроза от нового оружия реальна как никогда прежде.

После испытаний нового тактического оружия в КНДР американские эксперты выяснили, что речь может идти о ракетной системе, использовать которую может и артиллерия. Американский журнал National Interest отмечает, что в потенциальной зоне поражения у 38 параллели могут находиться миллионы жителей Южной Кореи.

Отмечается, что новая система может достать и до Сеула, жилые кварталы которого расположены всего в 40 километрах от демилитаризованной зоны. Американские эксперты сообщают также, что самые дальнобойные типы вооружения, которое имеется в распоряжении армии КНДР, могут стрелять неядерными боеприпасами на дальность в 60 километров. Эксперты считают, что помимо прочего в КНДР могли провести испытания уникальной 300-мм ракетной системы с расширенными боевыми возможностями и значительно увеличенной дальностью пуска.