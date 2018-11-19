СМИ сообщили о начале военной операции Турции в сирийском Африне

По предварительным данным, турецкие военные совместно с отрядами сирийской оппозиции проводят зачистку региона от боевиков.

На севере Сирии началась военная операция турецкой армии и отрядов так называемой сирийской оппозиции (Сирийская свободная армия. — Прим. ред.). против боевиков группировки "Шухада аш-Шаркия", связанных с террористической организацией "Хайят тахрир аш-Шам"*. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

По данным портала, поводом для начала операции стали разбойные нападения членов группировки "Шухада аш-Шаркия" на местных жителей Африна. По предварительным данным, в общей сложности в городе скрывается около 300 боевиков.

Отмечается, что операция осложнена тем, что бандиты используют местных жителей в качестве живого щита. В настоящий момент они занимают несколько кварталов города.

Отметим, территория сирийского Африна оказалась под контролем Турции в начале 2018 года в результате военной операции "Оливковая ветвь", направленной против курдских организаций, которые Анкара считает террористическими.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.