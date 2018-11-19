Около 800 призывников приступили к военной службе на Черноморском флоте РФ

В общей сложности в ходе осенней призывной кампании ряды ЧФ РФ пополнит около 1500 человек.

Примерно 800 призывников приступили к несению военной службы на кораблях и в воинских частях Черноморского флота России. Сперва новобранцы пройдут подготовительный курс по основным направлениям общевойсковой подготовки, рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Алексей Рулев.

— Молодое пополнение экипажей кораблей проходит обучение самостоятельному управлению своим заведованием, матросы изучают закреплённые за ними боевые посты и технические средства, а также осваивают организацию несения дежурно-вахтенной службы на корабле, — сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Как уточнили представители ЧФ РФ, призывников также обучат индивидуальным навыкам действий на поле боя в различных условиях, владению штатным оружием и вверенной военной техникой, а также стрельбе и метанию гранат. После прохождения курса обучения военнослужащие должны будут сдать зачёты. Затем им предстоит принять военную присягу.