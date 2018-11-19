Германия приостановила поставку оружия в Саудовскую Аравию

Решение об ограничении поставок вводится на фоне дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи, в котором подозревают саудовские власти.

Министерство экономики Германии вынесло постановление, поддержанное правительством страны, о прекращении поставок вооружений в Саудовскую Аравию на фоне убийства журналиста Джамаля Хашогджи. Отмечается, что ограничение вводится даже на те сделки, что уже были одобрены.

— Подействовал на обладателей действительных отдельных разрешений на поставки вооружений таким образом, что в настоящее время экспорт (военных товаров. — Прим. ред.) в Саудовскую Аравию не производится, — сообщили представители Министерства экономики ФРГ.

Отметим, что ранее Министерство иностранных дел Германии закрыло въезд в страну 18 гражданам Саудовской Аравии. Все они считаются причастными к убийству журналиста Хашогджи.

Напомним, 2 октября в Стамбуле пропал журналист саудовского происхождения Джамаль Хашогджи, с 2017 года живший в США. Он исчез после того, как вошёл в здание Генконсульства Саудовской Аравии для оформления документов. Ранее Британия, Франция и Германия осудили это происшествие.