В Чёрном море прошли испытания малого ракетного корабля "Орехово-Зуево"

На морском полигоне экипаж судна проверил работу систем ПВО и отразил атаку авиации условного противника.

Малый ракетный корабль (МРК) "Орехово-Зуево" совместно с авиацией ВКС РФ провёл в Чёрном море испытание систем ПВО новейшего боевого судна. Роль условного противника выполнял истребитель Су-30СМ.

Как уточнил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев, в задачу пилотов входила имитация нанесения условного бомбово-штурмового удара по кораблю. Притом пилоты должны были осуществлять полёт на различных высотах и выполнять манёвры, чтобы затруднить морякам обнаружение самолёта. В свою очередь экипаж МРК должен был отследить и классифицировать цель во время морского перехода.

— В результате испытаний комплекс противовоздушной обороны корабля полностью подтвердил заложенные характеристики, экипаж успешно обнаружил, классифицировал и взял на сопровождение воздушные цели, — сообщил Рулев.

Помимо проверки систем ПВО экипаж МРК совместно с представителями завода, на котором изготавливался корабль, в реальных условиях проверили работу энергетических установок, навигационного оборудования и других корабельных систем и механизмов, мореходные качества корабля, его управляемость и другие характеристики.