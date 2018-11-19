TNI: США не смогут воевать с Россией и Китаем одновременно

Американские эксперты считают, что крупная война даже с одним противником может обескровить страну.

Эксперты американского журнала The National Interest проанализировали доклад конгресса о военных угрозах Америке со стороны России и Китая, и пришли к выводу, что война даже с одним серьёзным противником сведёт военный потенциал США практически к нулю.

Анализ независимой комиссии по национальной оборонной стратегии при конгрессе позволил сделать неутешительный вывод: в США назревает кризис национальной безопасности, что в перспективе может привести к значительному ослаблению военного потенциала страны.

Авторы доклада отмечают, что Соединённые Штаты сохраняют минимальные преимущества в военной мощи, однако перспективные виды вооружений, разработанные в России и КНР, могут обнулить и эти достижения. При этом отмечается, что расходы на разработку перспективных видов вооружений постоянно растут, однако прорывных решений в этой области у США пока нет.