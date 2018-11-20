В Воронеже началось производство модернизированного самолёта Ил-96

Ил-96-400М создаётся на базе серийного самолёта Ил-96, но обладает совершенно иными характеристиками.

На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Ил-96-400М создаётся на базе серийного самолёта Ил-96, однако новый авиалайнер получил более длинный фюзеляж и более мощные двигатели: ПС-90А1 вместо ПС-90А.

Вместительность нового самолёта увеличена до 400 пассажиров. Производитель отмечает, что по показателям надёжности, безопасности и экономичности Ил-96-400М находится на одном уровне с мировыми аналогами. Презентация борта планируется на конец 2019 года, а начало серийного производства — на 2020 год.

На похожем самолёте как за рубеж, так и внутри страны летает президент России Владимир Путин. Для президента страны был специально создан модифицированный вариант авиалайнера с индексом Ил-96-300ПУ, в котором помимо зала для совещаний есть отсек, из которого в случае начала боевых действий верховный главнокомандующий может отдавать приказы войскам.