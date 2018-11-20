Россия выиграла тендер на вооружение средств ПВО Индии

По предварительной информации, общая сумма контракта составила около 1,5 миллиарда долларов.

Россия победила в тендере на поставку индийским вооружённым силам средств ПВО малой дальности. Как сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в системе военно-технического сотрудничества, прежде всего речь идёт о поставках переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

— Да, наша "Игла" победила, — подтвердил собеседник агентства.

По сообщениям индийского телеканала NDTV, помимо "Рособоронэкспорта" за победу в тендере боролись европейские фирмы SAAB и MBDA. Однако российская компания представила самые выгодные условия для поставки зенитных ракетных комплексов малой дальности.

Отметим, Индия является крупнейшим партнёром России в сфере военно-технического сотрудничества. Ежегодный оборот от продажи советского и российского вооружения и комплектующих к нему в эту страну достигает нескольких миллиардов долларов. Как сообщал Лайф, в октябре этого года "Рособоронэкспорт" заключил крупнейшую сделку с индийскими военными на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Сумма контракта составила пять миллиардов долларов.