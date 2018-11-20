Подразделения ПВО в Крыму подняты по тревоге

Силы Южного военного округа приведены в боевую готовность в рамках проверки боеготовности.

Расчёты зенитных ракетных комплексов С-400, несущие службу в Крыму, были подняты сегодня по тревоге в рамках проверки боеготовности сил противовоздушной обороны Южного военного округа. Зенитчики выполнили поставленные задачи, обнаружили условного противника и нанесли по нему удар.

— Расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в рамках тренировки боевой готовности выполнили поиск условных целей и уничтожение их электронными пусками. Затем зенитчики оперативно сменили позиции, — сообщили в пресс-службе ЮВО.

Как добавили представители ЮВО, также в рамках проверки боеготовности в воздух поднялись пары истребителей Су-27СМ авиации ПВО. Лётчики успешно выполнили поставленные задачи по перехвату условного противника.