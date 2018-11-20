Русский "Иджис". Корабли ВМФ России получат дальнобойные сверхзвуковые ракеты

Максимальная дальность поражения воздушных целей при этом составит не менее 400 километров.

Новые фрегаты и корветы ВМФ РФ получат сверхзвуковую дальнобойную ракету в составе комплекса противовоздушной обороны "Полимент-редут", сообщают "Известия". Новая ракета сможет поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 километров и на высоте до 35 километров.

Отмечается, что испытания новой сверхзвуковой ракеты пройдут в 2019 году. Боеприпас будет устанавливаться на фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков", корветы проекта 20380 и другие перспективные боевые корабли с комплексом "Полимент-редут". Новое оружие будет способно поражать крылатые и баллистические ракеты, беспилотники, а также сбивать палубные ударные самолёты прямо над авианосцем вероятного противника.

Переоснащение кораблей на дальнобойные ракеты и доработка электронных систем позволят создать отечественный аналог боевой информационно-управляющей системы Aegis, внедрённой в состав противоракетной обороны на эсминцах УРО ВМС США. Внедрение в состав средств поражения ракет с увеличенной дальностью поражения целей позволит перехватывать тактические и стратегические крылатые ракеты на значительном удалении от зон воспрещения доступа (A2/AD), а также позволит создать дополнительный эшелон в составе системы противоракетной обороны Российской Федерации на наиболее ракетоопасных направлениях.