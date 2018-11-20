Американские истребители F-35 оснастят ядерным оружием

Согласно планам военных США, модернизированная версия боевого самолёта будет готова к 2024 году.

Минобороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт стоимостью 349 миллионов долларов для проведения модернизации и испытаний американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. Кроме того, компания получит дополнительно более 80 миллионов долларов для разработки "ядерной" версии этого самолёта — F-35A, сообщает портал upi.com.

Отметим, F-35А изначально предполагал возможность несения ядерных боезарядов, однако ранее военные не рассчитывали использовать эту функцию. Теперь инженерам предстоит доработать и проверить версию самолёта. По предварительным данным, работы должны быть завершены в феврале 2024 года.

Военные США планируют установить ядерную бомбу B61-12. Это управляемая модификация единственной свободнопадающей бомбы на вооружении Соединённых Штатов. Данное оружие является одним из элементов "ядерной триады" США, которая также включает в себя морские и наземные ракеты.

Как ранее сообщал Лайф, в настоящий момент у США есть только два самолёта, которые могут использовать ядерную бомбу B61-12 прямо сейчас, — это F-15E Strike Eagle и Fighting Falcon F-16. F-35 будет третьим самолётом. При этом, как уверяют разработчики, истребитель сможет перевозить ядерные заряды на внутренних точках подвески без ущерба для своей малозаметности.