Истребитель F-22 Raptor превратят в беспилотник

Специальная роботизированная система для удалённого управления будет разработана к 2019 году.

Часть истребителей пятого поколения F-22 Raptor в 2019 году могут переоснастить уникальной роботизированной системой, благодаря которой станет возможно удалённое пилотирование машин этого типа. Набор программно-аппаратного обеспечения Aircrew Labor In-Cockpit Automation System, или сокращённо ALIAS, разрабатывается для ВВС США при поддержке Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA).

Как сообщает журнал National Interest, концепция удалённого управления роботизированным устройством уже продемонстрирована на примере вертолёта UH-60 Blackhawk армии США — тогда начальник лётно-испытательного центра подполковник Карл Отт использовал для управления бортовыми системами обычный планшетный компьютер. Американские эксперты отмечают, что следующая версия ALIAS может создаваться на основе нейросети, способной самообучаться и выбирать самые нестандартные варианты воздушного боя. Это, по мнению специалистов, позволит действовать беспилотным самолётам в одном строю с пилотируемыми машинами.

Ранее Лайф писал, что председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил об огромном потенциале для модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57. По словам Бондарева, технологический задел позволит российским специалистам создать полностью беспилотную машину.