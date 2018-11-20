Минобороны РФ опубликовало видео торпедной дуэли кораблей Балтийского флота

Корвет "Стойкий" ушёл из-под атаки и контратаковал в ответ условного противника, роль которого играл МПК "Калмыкия".

В ходе учений в Балтийском море корвет "Стойкий" и малый противолодочный корабль (МПК) "Калмыкия" разыграли торпедную дуэль. По сценарию учений, МПК выпустил по корвету учебную торпеду, но был контратакован. Видео стрельб опубликовало Минобороны РФ на своей официальной странице в YouTube.

— С помощью гидроакустических средств корвет "Стойкий" идентифицировал угрозу, выполнил противоторпедный маневр и выпустил торпеду из стоящего на вооружении корабля комплекса "Пакет". По данным объективного контроля, стрельба прошла успешно, а "неприятельская" торпеда с борта "Калмыкии", угрожавшая корвету, была ликвидирована, — рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Как отметили в военном ведомстве, противолодочный комплекс "Пакет" используется для уничтожения подводных лодок и торпед в непосредственной близости от корабля. Комплекс состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах.