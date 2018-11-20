В Центральной Азии и Закавказье появились новые подразделения военной полиции РФ

Российские военнослужащие будут исполнять обязанности военных автоинспекторов, уточнил представитель ведомства.

В 2018 году появились первые заграничные подразделения российской военной автоинспекции (ВАИ) сразу в трёх соседних с Россией странах. Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, речь идёт об Армении, Киргизии и Таджикистане, где имеются российские военные базы.

— Мы в этом году впервые сформировали подразделения военной полиции за границей. Были сформированы подразделения ВАИ в Армении и Таджикистане. Сейчас завершается формирование такого же подразделения в Киргизии, — приводят слова начальника главного управления военной полиции Владимира Ивановского представители ЦВО.

Отметим, ранее руководство этих заграничных подразделений военной полиции прибыло в Самарскую область, где приняло участие в самых масштабных сборах за время существования военной полиции. В учениях приняли также участие подразделения со всех субъектов Российской Федерации.