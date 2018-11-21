США планируют увеличить военное присутствие в Арктике

Счётная палата США считает, что Арктика становится зоной стратегических интересов страны.

Основываясь на данных нового отчёта исследователей Арктики, Счётная палата США заключила, что уменьшение толщины льда и его полное исчезновение в отдельных районах позволяют США "войти в гонку" за арктические ресурсы. Счётная палата США сделала заключение, что такие изменения могут способствовать наращиванию коммерческой и "другой" морской деятельности в регионе, что наряду со спорами о правах на использование ресурсов может потребовать от США нарастить в Арктике присутствие своих Вооружённых сил и Сил внутренней безопасности.

Согласно отчёту, ВМС США несут ответственность за предоставление готовых сил и решений для текущих операций и реагирования на чрезвычайные ситуации в Северном Ледовитом океане. Отмечается, что у Военно-морских сил США нет особых требований к упрочнению существующих судов или созданию новых кораблей ледового класса. Американские военные считают, что ледовая обстановка будет улучшаться, что сэкономит США миллиарды долларов, которые ранее планировали выделить на строительство ледокольного флота.