"Воевода" остаётся в строю. Минобороны России продлит срок службы ракет

Кроме ракет Р-36М, по программе продления сроков хранения пройдут "Тополь-М" и УР-100Н.

РВСН продлят сроки службы ракет Р-36М "Воевода" ("Сатана" по классиикации НАТО), составляющих основу сил ядерного сдерживания ВС РФ. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Отмечается, что продление сроков поддержания боевых комплексов в пригодном для применения состоянии касается ракет стратегического назначения в составе комплексов 15П135, 15П118М, 15П155 и 15П165.

На выполнение работ будет выделено 938 млн рублей. Работы по продлению сроков службы ракетных комплексов должны быть завершены до 10 ноября 2020 года. Р-36М "Воевода" (по кодификации НАТО SS-18 "Satan") — тяжёлая баллистическая ракета со стартовой массой более 200 тонн. Считается самым мощным боевым комплексом в мире. Боевая часть ракеты — ядерная, 10-блочная. За одно применение ракетой Р-36М обеспечивается поражение одной ракетой до 10 целей на площади до 300 тыс. км², в условиях эффективного противодействия системы противоракетной обороны.