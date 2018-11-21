На Украине подтвердили запрет США на передачу их оружия националистам "Азова"

По словам руководства Нацгвардии Украины, Киев держит обещание и на вооружении полка нет американских противотанковых комплексов Javelin.

В рамках договора о передаче Украине вооружений власти США наложили запрет на поставку оружия полку "Азов", даже несмотря на то, что он входит в состав Национальной гвардии Украины. Киев полностью соблюдает эти договорённости, утверждает заместитель командующего Нацгвардии Олег Кулик. По его словам, ни один из переданных Украине американских противотанковых комплексов Javelin не попал в руки националистам.

— Да, было такое решение (запрет США на передачу оружия украинским националистам. — Прим. ред.) И мы выполняем договорённости с нашими американскими партнёрами, — сообщил Олег Кулик украинским СМИ.

Однако он подчеркнул, что у Национальной гвардии Украины, к которой структурно относится полк, достаточно и собственного вооружения, чтобы обеспечить им все нужды подразделения.

— У них есть всё необходимое для выполнения поставленных перед ними задач: и бронетехника, и миномёты, стрелковое оружие, снайперские комплексы, — добавил Кулик.

Напомним, в январе проект Bellingсat узнал об американском оружии у бойцов "Азова" в Донбассе. По данным Арика Толера, оно было доставлено украинским силовикам ещё в июле 2017 года, однако радикалы заверили, что не получали летального оружия от США. Как писал Лайф, позже в Bellingcat заявили, что "Азов" удалил снимки с оружием.