Британия намерена отправить на Украину дополнительное число военных и корабль

По планам британского правительства, их военнослужащие займутся обучением украинского спецназа и морских пехотинцев.

В целях защиты свободы и демократии военная помощь Украине со стороны Великобритании будет усилена. Такое заявление содержится в докладе министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, с которым он должен выступить 21 ноября, утверждает газета The Daily Telegraph.

По данным издания, Лондон планирует увеличить воинский контингент на Украине. Речь идёт про военных инструкторов, которые займутся обучением украинского спецназа и морских пехотинцев. Также к берегам Украины прибудет многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo.

— Продолжая работать вместе посредством учебных программ или военных учений, мы помогаем Украине встать на защиту свободы и демократии, — приводятся изданием выдержки из заявления Уильямсона.

Отметим, подготовка украинских военных инструкторами западных стран проводится на регулярной основе с 2014 года. Кроме того, как писал Лайф, обучение проходят и добровольческие националистические организации, готовят к боевым действиям западные частные военные компании.