Зенитчики ЮВО уничтожили беспилотники условного противника под Ростовом

Перехват беспилотных летательных аппаратов осуществлялся управляемыми ракетами ЗРК "Тор-М2".

В Ростовской области прошла проверка боеготовности расчётов зенитных подразделений 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. Военные успешно выполнили задачу по обнаружению и перехвату беспилотников условного противника зенитно-ракетной системы "Тор-М2".

Как уточнили в пресс-службе Южного военного округа, подразделения были подняты по тревоге, после чего совершили марш и развернули зенитно-ракетные системы "Тор-М2" в указанном районе. Чтобы осложнить выполнение этой задачи, была имитирована атака условной вражеской авиации во время движения нашей техники.

— В ходе проверки боевой готовности расчёты ЗРС выполнили нормативы по обнаружению, сопровождению различных воздушных целей, а также управлению огнём и ведению стрельбы с выполнением электронных пусков управляемыми ракетами на дальности до 10 километров по назначенным целям, — отметили представители ЮВО.

Затем военные получили приказ на смену дислокации. С чем зенитчики также успешно справились. В общей сложности в учениях приняло участие более 300 военнослужащих.

Отметим, ЗРК "Тор" используется для прикрытия различных важных объектов и сухопутных соединений от крылатых ракет, бомб и дистанционных летательных аппаратов. Новейшая модификация "Тор-М2" способна обеспечивать сопровождение и одновременный обстрел четырёх целей. Кроме того, по сравнению с предыдущими поколениями этой техники новая версия может вести огонь на ходу, а боезапас был увеличен до 16 ракет.