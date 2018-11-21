В Донбассе мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ

По предварительным данным, гражданский получил огнестрельное ранение в ногу около одного из местных магазинов.

Украинские военные обстреляли из стрелкового оружия населённый пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранения получил мирный житель. Об этом журналистам сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Сегодня в 13:00 (по московскому времени. — Прим.ред) вооружённые формирования Украины подвергли обстрелу Еленовку. В результате обстрела пулевое ранение правого бедра получил мирный житель 1956 года рождения, — пояснил представитель ДНР в СЦКК.

По данным местных властей, пострадавший был доставлен в больницу, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Как уточнил представитель ДНР, огонь вёлся со стороны населённого пункта Славное, находящегося под контролем украинской армии.