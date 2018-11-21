Носитель ядерного беспилотника "Посейдон" готов к выходу в море

Для уникальной подводной лодки специального назначения "Белгород" сформирован экипаж.

Минобороны России впервые официально сообщило о том, что для подводной лодки К-329 "Белгород", которая является носителем стратегических глубоководных аппаратов "Посейдон" с ядерным зарядом, сформированы первые экипажи. Согласно официальному сообщению на сайте ведомства, экипаж подлодки примет участие в интеллектуальной игре, посвящённой 60-летию атомного подводного флота России.

К-320 "Белгород" — самая большая по длине атомная лодка в мире — полная длина от кормы до носовой части составляет 184 метра. АПЛ специального назначения создавали на базе многоцелевой подлодки 949А "Антей". Увеличения длины корпуса удалось добиться путём перепроектирования центральной части — вместо ракетного отсека врезан новый 30-метровый блок для размещения секретных глубоководных аппаратов, в числе которых может оказаться и беспилотный аппарат океанской многоцелевой системы вооружения "Посейдон".