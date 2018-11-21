Порошенко заявил, что украинские десантники получат американские ПТРК Javelin

Президент Украины считает, что передача комплексов украинским десантникам состоится в 2019 году.

На встрече с личным составом подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ на Житомирщине президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Десантно-штурмовые войска в 2019 году будут укомлектованы новыми бронетранспортёрами и противотанковыми ракетными комплексами, в том числе и Javelin. Как сообщает Укринформ, Порошенко отметил также, что в рамках материально-технической помощи от иностранных партнёров поступило около 40 единиц бронированных санитарных автомобилей типа Hummer.

Ранее Лайф сообщал, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил о мерах по дополнительной военно-технической поддержке Украины со стороны Великобритании. Отмечается, что Минобороны Великобритании планирует увеличить воинский контингент на Украине. Речь идёт про военных инструкторов, которые займутся обучением украинского спецназа и морских пехотинцев. Также к берегам Украины прибудет многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo.