По данным разведслужб народной республики, иностранные военные займутся подготовкой провокаций.

В Донбасс прибыла группа британских военных специалистов для подготовки провокации в регионе. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Украинская сторона не оставляет намерений о проведении химической диверсии на севере ДНР. Нашей разведкой получены данные о прибытии в штаб 72-й бригады в Артёмовске группы военных специалистов из Великобритании. Часть из прибывших входит в состав подразделений Сил спецопераций Вооруженных сил Соединённого Королевства, — отметил представитель ДНР.

Даниил Безсонов подчеркнул, что одной из возможных целей диверсантов может стать завод "Стирол", находящегося в Горловке. В частности, вблизи линии соприкосновения может быть инсценировано химическое заражение, которое в последствии будет использоваться как повод для начала полномасштабного наступления украинских войск. Однако непосредственное осуществление подобной провокации будет возложено на украинские войска, отметили в ДНР.

Как сообщал Лайф, ранее британские СМИ опубликовали выдержки из доклада министра обороны Соединённого Королевства Гэвина Уильямсона, в котором он сообщил, что Лондон отправит к берегам Украины боевой корабль, а также увеличит в этой стране численность группировки британских военных инструкторов.