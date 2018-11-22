Skyfall. В НАТО кодифицировали российскую ракету с ядерной энергоустановкой

В России эта же ракета получила название "Буревестник" в ходе публичного голосования на официальном сайте Минобороны РФ.

Новейшая российская межконтинентальная ракета "Буревестник" с компактной ядерной энергоустановкой получила собственное кодовое название по классификации НАТО. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Анкит Панда со ссылкой на собственный источник в военно-политическом блоке.

— Обновление: российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall (в русском языке нет аналога этому слову, условно его можно перевести как "падение небес". — Прим. ред.), — написал Анкит Панда.

Напомним, Владимир Путин представил новейшую ракету с энергетической ядерной установкой в начале марта во время оглашения послания Федеральному собранию. Как отметил глава государства, она будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полёта, а также станет абсолютно неуязвимой для ПРО и ПВО. В ходе последующего публичного голосования на официальном сайте Минобороны РФ для этой ракеты было выбрано название "Буревестник".