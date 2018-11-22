Глава Пентагона подтвердил приказ Армии США убивать мигрантов

К таким мерам военные будут прибегать для собственной защиты, а также для защиты сотрудников пограничного контроля.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил сообщения о том, что военнослужащие Армии США, размещённые на границе с Мексикой, получили право применять оружие для защиты сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов. Однако есть и особенности — как сообщает The Associated Press, Мэттис заявил, что на любые другие мероприятия потребуются соответствующие документы от Министерства внутренних дел.

Мэттис отметил, что право стрелять на поражение военным дают в исключительных случаях, однако Армия США не будет подменять собой полицию и другие федеральные ведомства и не станет заниматься правоохранительной деятельностью. В данный момент в приграничных с Мексикой районах сосредоточено около 6 тыс. американских солдат, часть из которых оснащена тяжёлым вооружением.

Так американские военные готовятся встретить караван мигрантов из Гондураса. Тысячи беженцев из Центральной Америки движутся на север, спасаясь от мафии, бедности и безработицы на родине. Президент США Дональд Трамп уже назвал попытку попасть в США "вторжением в страну".